Многодетным семьям Ленобласти предоставят авто повышенной вместимости без учёта критерия нуждаемости

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко вынес поручение об отмене критерия нуждаемости в таких случаях.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко вынес поручение об отмене критерия нуждаемости для многодетных семей для получения ими автомобилей повышенной вместимости в рамках региональных мер поддержки.

Ирина Кудрявцева, мать шестерых детей из Кировска, рассказала губернатору, что семье дважды отказывали в предоставлении автомобиля из-за превышения критерия нуждаемости на 450 рублей. Дрозденко выразил женщине благодарность за привлечение внимания к проблеме и содействии в отмене ограничений.

Добавим, что в Петербурге за сентябрь прошлого года ключи от микроавтобусов получили лишь восемь многодетных семей. При этом всего в городе таких ячеек общества насчитывается более 53 тыс., в них воспитывается свыше 172 тыс. детей.

Ранее мы сообщили о том, что на восстановление лесов в Ленобласти в этом году потратят 35 млн рублей.

Видео: Piter.TV