На восстановление лесов в Ленобласти в этом году потратят 35 млн рублей

Посадочный материал выращивают в семи питомниках.

В Ленобласти на лесовосстановление в этом году потратят 35 млн рублей. Работы пройдут на площади 6,5 тыс. га. Об этом сообщили в пресс-службе администрации региона.

Как отметил председатель комитета по природным ресурсам Ленобласти Федор Стулов, регион уже начал подготовку к началу лесокультурного сезона. Посадочный материал выращивают в семи питомниках. На весну этого года готовы уже 17 млн штук стандартных сеянцев с открытой корневой системой и 1,4 миллиона штук сеянцев с закрытой корневой системой. Регион в полном объеме обеспечен посадочными культурами.

На увеличение площади лесовосстановления выделили в 2024 году 2,6 млн рублей. Работы проходят в рамках федерального проекта "Сохранение лесов" национального проекта "Экология".

Ранее мы писали, что в Ленобласти в 2023 году было произведено 713,3 тыс. тонн молока.

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