Гросси считает, что ЗАЭС не грозит судьба Чернобыльской АЭС

В МАГАТЭ оценили риски, которые сейчас есть в отношении объекта.

Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) не грозит катастрофический сценарий по примеру Чернобыля, так как на указанном объекте применены более современные технологии защиты, чем были доступны инженерам в 1990-е годы. Соответствующее заявление сделал генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси в интервью для иностранной газеты Rzeczpospolita. Эксперт добавил, что не исключает риск возникновения катастрофы регионального масштаба, если много ракет ударят по ЗАЭС.

Это абсолютно иной случай, чем тот, который произошел около трех десятилетий назад - что-то подобное на Запорожской АЭС исключено. На этой электростанции используются гораздо более новые российские разработки 1990-х годов. Рафаэль Гроссии, глава МАГАТЭ

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Фото: YouTube / NRCgov