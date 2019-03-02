Гендиректор МАГАТЭ: ядерные объекты Ирана серьезно повреждены ударами США

Рафаэль Гросси прокомментировал американские удары по объектам в Исфахане, Фордо и Натанзе.

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) считает, что иранские ядерные объекты получили очень серьезные повреждения в результате американских ударов. Соответствующее заявление сделал генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси, выступая в эфире американского телеканала Fox News. Говоря об объекте, расположенном в Исфахане, эксперт рассказал, что речь идет о комплексе со множеством зданий, в которых ведется разнообразная работа. Однако материальный ущерб для этих территорий Гросси охарактеризовал как значительный. В МАГАТЭ отметили, что иранский объект в Фордо был гораздо лучше укреплен. Несмотря на это, на спутниковых снимках можно заметить повреждения, нанесенные глубоко проникающими боеприпасами.

Хотя никто не был там внутри и не видел... Мы видим очень значимую степень повреждения на трех объектах. Натанз первым подвергся удару, очень-очень серьезный ущерб в нем был нанесен одному из очень важных залов с центрифугам, где осуществлялось обогащение. Даже его подземная часть была повреждена сначала косвенно, а потом напрямую. Рафаэль Гросси, глава МАГАТЭ

Как сообщил ранее телеканал CNN со ссылкой на собственные источники, разведывтельное сообщество в США считает, что удары Пентагона по Ирану не привели к уничтожению ключевых компонентов ядерной программы Тегерана. Белый дом позже заявил, что подобные оценки являются неверными.

МАГАТЭ зафиксировало воронки от ударов на объекте в иранском Фордо.

Фото и видео: YouTube / Fox News Clips