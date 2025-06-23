МАГАТЭ зафиксировало воронки от ударов на объекте в иранском Фордо

Рафаэль Гросси считает переговоры единственным путем не дать создать Ирану ядерное оружие.

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) зафиксировало воронки от проникающих боеприпасов, расположенных сейчас на месте иранского ядерного объекта в Фордо. Ранее эта территория подверглась бомбардировке со стороны ВВС США. Соответствующее заявление сделал генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси. иностранный эксперт выступил на открытии экстренного заседания Совета управляющих профильного ведомства. Он пояснил, что на текущий момент оценить материальный ущерб, причиненный американцами подземной инфраструктуре в Иране невозможно.

На объекте Фордо, главном иранском объекте по обогащению урана до 60%, теперь видны воронки, что указывает на использование проникающих боеприпасов, это согласуется с заявлениями США. На данный момент никто, в том числе МАГАТЭ, не в состоянии оценить ущерб. Рафаэль Гросси, глава МАГАТЭ

Специалист добавил, чтов Исфахане повреждены здания, в том числе в которых шла переработка урана.

Небензя: удары США перечеркнули усилия по мирной ядерной программе Ирана.

Фото и видео: YouTube / aljazeeraenglish