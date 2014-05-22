В Петербурге могут начать закреплять дорожные знаки в непогоду

Инициатором стал депутат городского ЗакСа.

В Петербурге призвали закреплять дорожные знаки по погодным условиям. Об этом сообщил депутат Законодательного Собрания (ЗакСа) города Алексей Цивилев в своем tg-канале 2 июля.

Парламентарий предложил руководителю Росстандарта Антону Шалаеву инициировать работу по внесению изменений в ГОСТ Р 52290-2004, устанавливающий требования к закреплению дорожных знаков для повышения надежности, устойчивости и безопасности конструкций при аномальных погодных явлениях. Еще одно письмо направлено вице-губернатору Петербурга Кириллу Полякову с просьбой дать поручение ДОДД "провести инвентаризацию дорожных знаков на предмет их соответствия действующим требованиям пункта 5.2.6 ГОСТ Р 52290-2004".

Отмечается, что последствия шторма, произошедшего 1 июля в городе на Неве, показали, что многие конструкции закреплены, предположительно, не по нормативам, и оказались неустойчивыми при сильных порывах ветра.

Ранее мы рассказывали о том, что во время шторма в Петербурге 1 июля мальчика порезало стеклом остановки.

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)