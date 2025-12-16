Власти не смогли провести законопроект до сентября.

Национальное правительство Латвии так и не смогло убедить общественность в необходимости убрать названия российских и белорусских городов с дорожных знаков. Соответствующими сведениями поделились местные журналисты из новостного агентства LSM со ссылкой на собственные источники в Риге. Директор Департамента дорожной инфраструктуры Министерства транспорта а прибалтийской стране Таливалдис Вецтиранс пожаловался прессе на то, что проект изменений названий был озвучен еще весной текущего года, но его до сих пор так и не приняли. Чиновник ожидали, что смогут внести правки уже к сентябрю 2026 года. Однако сейчас действовать приходится осторожно, так как постановление так и не было одобрено.

На 318 дорожных знаках в Латвии до сих пор можно прочитать надписи "Москва", "Витебск "или другие названия российских или белорусских городов. Инициатива по их замене, представленная правительству, пока не принята. публикация иностранного материала в СМИ

Напомним, что в текущий момент на национальной дорожной сети Латвии установлено 235 указателей и информационных дорожных знаков, которые включают в себя названия населенных пунктов России и Белоруссии. Также на территории имеются 83 дорожных знака и указателя на муниципальной дорожной сети. Они указывают на названия населенных пунктов этих стран.

Delfi: в Латвии отменили выступление Xzibit из-за его концертов в России.

Фото: pxhere.com