Ремонт дорожных знаков и светофоров в Петербурге обойдется в 544 млн рублей

ГКУ "Дирекция по организации дорожного движения Петербурга" разместило на портале госзакупок 13 конкурсов.

В Петербурге на ремонт и обслуживание дорожных знаков и светофоров потратят из городского бюджета 544 млн рублей. Об этом пишет 18 ноября Neva.Today.

По информации источника, ГКУ "Дирекция по организации дорожного движения Петербурга" разместило на портале госзакупок 13 конкурсов на выполнение работ по содержанию технических средств организации дорожного движения в различных районах. Итоги подведут 27 ноября. В частности, подрядчики будут мыть знаки, устанавливать и чинить светофоры, а также наносить разметку.

Работать планируется по адресным программам. К примеру, в Приморском районе в перечне обслуживания 238 адресов, стоимость этого контракта – 39,2 млн рублей.

Ранее мы рассказывали о том, что на Пулковском шоссе модернизировали несколько светофоров.

Фото: Piter.TV