Почти 200 светофоров стали "говорящими" в Петербурге

В Петербурге почти на 200 светофорах установлены устройства звукового голосового сообщения по заказу ГКУ "Дирекция по организации дорожного движения Петербурга". Всего в городе 1,1 тыс. таких устройств, сообщили в комитете по транспорту.
Одно из преимуществ УЗГС – способность менять громкость не по времени суток, а при изменении уровня уличного шума. Кроме того, устройства находятся под контролем мощного сервера, что помогает эксплуатирующим организациям оперативно реагировать на нештатные ситуации.
Фото: пресс-служба комитета по транспорту Петербурга
