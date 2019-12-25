Почти 200 светофоров стали "говорящими" в Петербурге

Одно из преимуществ УЗГС – способность менять громкость не по времени суток, а при изменении уровня уличного шума.

В Петербурге почти на 200 светофорах установлены устройства звукового голосового сообщения по заказу ГКУ "Дирекция по организации дорожного движения Петербурга". Всего в городе 1,1 тыс. таких устройств, сообщили в комитете по транспорту.

Одно из преимуществ УЗГС – способность менять громкость не по времени суток, а при изменении уровня уличного шума. Кроме того, устройства находятся под контролем мощного сервера, что помогает эксплуатирующим организациям оперативно реагировать на нештатные ситуации.

Ранее мы рассказывали о том, что на улице Маршала Казакова в Петербурге появились два светофора.

Фото: пресс-служба комитета по транспорту Петербурга