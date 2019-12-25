  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
На улице Маршала Казакова в Петербурге появились два светофора
Сегодня, 15:46
114
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

На улице Маршала Казакова в Петербурге появились два светофора

0 0

Ранее на локациях действовали нерегулируемые пешеходные переходы.

Комитет по транспорту Петербурга продолжает работу по реализации программы по предоставлению приоритета общественному транспорту. Чтобы повысить скорость трамваев №60, на улице Маршала Казакова построили два светофора, рассказали 1 декабря в ведомстве. 

Ранее на локациях действовали нерегулируемые пешеходные переходы. А сейчас новые регулировщики помогают разграничить пешеходные и транспортные потоки, что важно для повышения уровня безопасности. 

Кроме того, на пересечениях улицы Десантников и Ленинского проспекта и улицы Маршала Казакова с улицей Котина модернизировали светофорные объекты. На перекрестках занижен бордюрный камень, установлены Г-образные и П-образные опоры. Установлены и детекторы транспорта. 

Все светофоры будут регулировать движение в составе Автоматизированной системы управления дорожным движением Петербурга. Это комплекс технических, программных и организационных мер, которые обеспечивают сбор и обработку информации о транспортных потоках и на основе полученных данных управляют движением. 

Пресс-служба петербургского комтранса 

Ранее на Piter.TV: на проспекте Стачек модернизированы светофоры. 

Фото: пресс-служба комитета по транспорту Петербурга 

Теги: комитет по транспорту, светофоры
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии