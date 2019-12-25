На улице Маршала Казакова в Петербурге появились два светофора

Ранее на локациях действовали нерегулируемые пешеходные переходы.

Комитет по транспорту Петербурга продолжает работу по реализации программы по предоставлению приоритета общественному транспорту. Чтобы повысить скорость трамваев №60, на улице Маршала Казакова построили два светофора, рассказали 1 декабря в ведомстве.

Ранее на локациях действовали нерегулируемые пешеходные переходы. А сейчас новые регулировщики помогают разграничить пешеходные и транспортные потоки, что важно для повышения уровня безопасности.

Кроме того, на пересечениях улицы Десантников и Ленинского проспекта и улицы Маршала Казакова с улицей Котина модернизировали светофорные объекты. На перекрестках занижен бордюрный камень, установлены Г-образные и П-образные опоры. Установлены и детекторы транспорта.

Все светофоры будут регулировать движение в составе Автоматизированной системы управления дорожным движением Петербурга. Это комплекс технических, программных и организационных мер, которые обеспечивают сбор и обработку информации о транспортных потоках и на основе полученных данных управляют движением. Пресс-служба петербургского комтранса

