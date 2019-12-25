На проспекте Стачек модернизированы светофоры

Модернизацию провели по заказу ГКУ "Дирекция по организации дорожного движения Петербурга".

С целью ускорения движения общественного транспорта на двух адресах в Петербурге модернизированы светофоры. Регулировщики обновлены на пересечении проспекта Стачек с Трамвайным проспектом, а также на проспекте Стачек, 114, сообщили в городском комитете по транспорту.

Модернизацию провели по заказу ГКУ "Дирекция по организации дорожного движения Петербурга" в рамках Адресной программы на текущий год. Установлены Г-образные и П-образные опоры, заменены дорожные контроллеры. Кроме того, смонтировано оборудование связи.

Все светофоры будут регулировать движение в составе Автоматизированной системы управления дорожным движением Петербурга.

Фото: пресс-служба комтранса Петербурга