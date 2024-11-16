Троллейбус с автономным ходом провел необычную экскурсию для детей Петербурга

В Красногвардейском районе троллейбус без проводов устроил занятие для дошкольников.

В Красногвардейском районе Санкт-Петербурга во дворе жилого дома был замечен троллейбус, что привлекло внимание местных жителей. Как сообщили в пресс-службе СПб ГУП "Горэлектротранс", транспортное средство участвовало в образовательной программе для дошкольников, организованной троллейбусным парком № 2.

Экскурсия проходила в рамках программы ранней профориентации предприятия "Горэлектротранс". Для занятия был использован специально подготовленный троллейбус, оснащенный системой автономного хода, что позволило провести мероприятие без подключения к контактной сети.

Дошкольникам предложили интерактивную программу, включающую викторину по мотивам мультфильма "Бременские музыканты". Кроме того, сотрудники Госавтоинспекции напомнили детям основные правила дорожного движения и провели практическое занятие. Использованный транспорт относится к категории троллейбусов увеличенного автономного хода, которые могут работать в новых жилых районах без затрат на строительство дополнительной инфраструктуры.

Руководитель Комитета по транспорту Санкт-Петербурга Валентин Енокаев ранее подчеркивал, что применение троллейбусов с увеличенным автономным ходом позволяет создавать гибкую маршрутную сеть, адаптированную под развитие новых районов города

Фото: пресс-служба СПб ГУП "Горэлектротранс"