Легендарные петербургские "Кресты" впустят туристов до перестройки в отель

В Петербурге стартуют экскурсии по бывшему СИЗО.

В марте этого года стартует экскурсионный проект, позволяющий посетить бывшее следственное учреждение "Кресты". Инициаторами выступили компания, владеющая зданием, и Дом культуры Льва Лурье, совместно разработавшие тематические маршруты.

Посещения организуют до момента начала реконструкции. В рамках будущего приспособления исторического комплекса под новую функцию там планируют открыть музейное пространство, обустроить две гостиницы и создать гастрономическую улицу. Проводить гостей будут четыре опытных спикера.

Как пояснили организаторы, участникам предложат различные точки восприятия этого места. Рассказы затронут биографии литераторов и общественных деятелей, в разное время оказавшихся в заточении, а также взгляд на комплекс как на отражение непростой судьбы города. Устроители экскурсий подчеркивают, что стены "Крестов" хранят множество историй, связанных с переломными моментами прошлого, и их задача — донести этот контекст до посетителей бережно и глубоко.

Ранее мы сообщили о том, что научно-исследовательские работы проведут в СИЗО "Кресты".

Фото: Следственный изолятор №1 "Кресты"