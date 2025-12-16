Экскурсия по особняку Брусницыных

В рамках экскурсии расскажут об одной из самых интересных и необычных достопримечательностей Петербурга. Гости смогут прогуляться по прекрасному убранству за фасадом на Кожевенной линии Васильевского острова.
Три сына Брусницына наняли архитектора Анатолия Ковшарова, прославившегося своими работами в стиле эклектики, для реконструкции родового гнезда. Внутри особняка сохранились танцевальный зал, парадная столовая, курительная комната и гостиная, а также парадная и воздушный Зимний сад.
