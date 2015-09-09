Особняк барона Штиглица в Петербурге выставят на торги

Правительственная комиссия приняла решение о передаче ДОМ.РФ неиспользуемых федеральных активов, включая историческое здание в Северной столице. Объекты культурного наследия подготовят и выставят на аукцион.

Особняк барона Александра Штиглица в Петербурге вошел в перечень объектов недвижимости, которые будут выставлены на торги. Соответствующее решение принято на заседании профильной правительственной комиссии.

Как сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин, ДОМ.РФ получит 12 гектаров земли и более 52 тысяч квадратных метров недвижимости в 14 регионах страны. В число активов вошли восемь зданий, возведенных с середины XIX века до второй половины 1930-х годов. Это жилые дома, административные и инженерные сооружения. Объекты расположены в Санкт-Петербурге, Калининградской, Свердловской, Тверской и Ярославской областях, а также в Республике Башкортостан.

Вице-премьер отметил, что практика передачи неиспользуемых федеральных активов в ДОМ.РФ доказала свою эффективность — инвесторы активно работают с такими площадками. Заместитель генерального директора компании Денис Филиппов добавил, что новые владельцы смогут рассчитывать на льготное кредитование: базовая ставка составит 9 процентов годовых, а для инвесторов, планирующих открыть гостиницы уровня не ниже трех звезд, — 6 процентов.

