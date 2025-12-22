В особняке Брюллова нашли формы для конфет начала XX века

Находки планируют использовать для воссоздания исторических рецептов.

В Санкт-Петербурге во время реставрации особняка Брюллова на Кадетской линии, 21, обнаружили необычные артефакты. Представитель команды краеведов "Гэнг" Ксения Сидорина сообщила, что во дворе дома при вскрытии полов в бывших каретниках нашли керамические формы для изготовления сладостей. Возраст находок датируется началом XX века. Всего выделили 11 видов форм для конфет.

Особняк восстанавливают по городской программе "Рубль за метр". Работами руководит предприниматель Александр Басалыгин. Помимо кондитерского инвентаря в засыпке обнаружили осколки посуды, фрагменты плитки и изразцы конца XVII века.

Как рассказала Сидорина, в планах реставраторов привлечь профессиональных кулинаров. С их помощью хотят воссоздать исторический ассортимент мармелада. Готовую продукцию планируют продавать в кофейнях, которые откроются на территории особняка после завершения работ. Там же появится общественное пространство.

Найденные изразцы тоже не останутся без внимания. Их отреставрируют, укрепят и соберут в единое художественное панно. Оно станет частью интерьера дома Брюллова.

Напомним, в 2022 году комитет имущественных отношений выставил на торги по программе "Рубль за метр" здание площадью 2014 квадратных метров на Кадетской линии.

Фото: Telegram / Ксюша Сидорина