На Пулковском шоссе модернизировали несколько светофоров

На Пулковском шоссе у домов 20 и 32 в Петербурге модернизировали несколько светофоров. Об этом сообщили в городском комитете по транспорту 13 ноября.

Проведены работы по изменению планировочного решения, приведению регулировщиков в нормативное состояние, установке Г-образных опор и светофорных колонок, замене дорожного контроллера, а также по монтажу оборудования связи и установке детекторов транспорта. Теперь сократится время в пути автобусов №№39 и 39Э.

Светофоры будут регулировать движение в составе Автоматизированной системы управления дорожным движением Северной столицы.

Фото: пресс-служба комтранса Петербурга