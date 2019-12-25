  1. Главная
На Пулковском шоссе модернизировали несколько светофоров
Сегодня, 12:47
Теперь сократится время в пути автобусов №№39 и 39Э.

На Пулковском шоссе у домов 20 и 32 в Петербурге модернизировали несколько светофоров. Об этом сообщили в городском комитете по транспорту 13 ноября. 

Проведены работы по изменению планировочного решения, приведению регулировщиков в нормативное состояние, установке Г-образных опор и светофорных колонок, замене дорожного контроллера, а также по монтажу оборудования связи и установке детекторов транспорта. Теперь сократится время в пути автобусов №№39 и 39Э. 

Светофоры будут регулировать движение в составе Автоматизированной системы управления дорожным движением Северной столицы. 

Ранее мы рассказывали о том, что петербургский депутат предложил вернуть таймеры на светофоры вместо аббревиатур. 

Фото: пресс-служба комтранса Петербурга 

