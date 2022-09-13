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Участок на берегу Шуваловского карьера в Петербурге продают за 135 млн рублей
Сегодня, 15:35
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Участок на берегу Шуваловского карьера в Петербурге продают за 135 млн рублей

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Площадь участка составляет 1,9 га.

В Приморском районе Петербурга на берегу Шуваловского карьера выставили на продажу участок стоимостью 135 млн рублей. Об этом пишет "Деловой Петербург" 3 декабря, ссылаясь на доску объявлений "Авито".

Площадь участка, который входит в ЖК "Шуваловский", составляет 1,9 га. Согласно информации в объявлении, в этом жилом массиве проживают более 10 тыс. человек. По словам продавца, на землю получена градостроительная документация. Территорию получится использовать под общепит (peстoрaн, фудкоpт, фуд-хoлл, фудтpаки, кaфе), развлекательные центры, выставочные павильоны, картинг или скейт-парк. Кроме того, можно сделать спортивные площадки и возвести причалы для маломерных судов.

Ранее мы рассказывали о четырехкомнатной квартире в ЖК "Привилегия" на Крестовском острове, которую сдают в аренду за 750 тыс. рублей в месяц. 

Фото: "Яндекс.Карты"

Теги: продажа участка, шуваловский карьер
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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