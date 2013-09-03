Здание и участок на Хрустальной улице продали за 303,3 млн рублей

До этого объекты использовались Научно-исследовательским центром ракетных войск и артиллерии ВС РФ.

В ходе торгов в Петербурге были проданы земельный участок и здание на Хрустальной улице. Новым собственником стала компания ООО ПКП "Рекорд", которая приобрела лот за 303,3 млн рублей. Как сообщает "Ъ СПб", до этого объекты находились в пользовании структуры Минобороны (Научно-исследовательского центра ракетных войск и артиллерии ВС РФ).

Отмечается, что изначально была обозначена максимальная цена в 240 млн рублей.

Известно, что ПКП "Рекорд" единолично принадлежит генеральному директору ГК КВС Сергею Ярошенко. Специалисты в сфере коммерческой недвижимости предположили, что по инициативе КВС в уже существующем здании может быть создан бизнес-центр, либо будет произведён его снос, поскольку объекту не присвоен охранный статус.

Ранее мы сообщили о том, что здание "Роспечати" сносят на Миргородской улице.

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