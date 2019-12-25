Здание "Роспечати" сносят на Миргородской улице

На этом месте появится клубный дом бизнес-класса на 243 квартиры.

В Центральном районе Петербурга вчера начали сносить кирпичное здание на Миргородской улице, 1. Бывший бизнес-центр находится рядом с Феодоровским собором. Об этом рассказали в пресс-службе компании-застройщика.

На этом месте появится клубный дом бизнес-класса на 243 квартиры. Снос хотят закончить до конца этого года. В январе 2023 уже должно начаться строительство.

Напомним, в апреле 2020 года глава группы RBI Эдуард Тиктинский сообщил, что его компания получила земельный участок по этому адресу.

Ранее Бастрыкин планирует лично осмотреть все спорные объекты культурного наследия Петербурга. Также в планах главы СК РФ – встречи с городскими активистами и оперативные совещания по вопросу.

Фото: Piter.tv

