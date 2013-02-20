Бастрыкин планирует лично осмотреть все спорные объекты культурного наследия Петербурга

Также в планах главы СК РФ – встречи с городскими активистами и оперативные совещания по вопросу.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин намерен лично осмотреть все спорные объекты культурного наследия в Петербурге, на сохранении которых настаивают градозащитники. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Кроме того, руководитель готовится провести встречи с активистами и оперативные совещания.

Напомним, что вчера Бастрыкин приехал в Северную столицу без предупреждения, чтобы разобраться с вопросом сохранения исторического особняка Салтыковой. После разговора с главой СК инвестор согласился остановить снос объекта.

Фото: Информационный центр СК России