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Бастрыкин планирует лично осмотреть все спорные объекты культурного наследия Петербурга
Сегодня, 14:48
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Бастрыкин планирует лично осмотреть все спорные объекты культурного наследия Петербурга

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Также в планах главы СК РФ – встречи с городскими активистами и оперативные совещания по вопросу.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин намерен лично осмотреть все спорные объекты культурного наследия в Петербурге, на сохранении которых настаивают градозащитники. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Кроме того, руководитель готовится провести встречи с активистами и оперативные совещания.

Напомним, что вчера Бастрыкин приехал в Северную столицу без предупреждения, чтобы разобраться с вопросом сохранения исторического особняка Салтыковой. После разговора с главой СК инвестор согласился остановить снос объекта.

Фото: Информационный центр СК России 

Теги: александр бастрыкин, культурное наследие петербурга, санкт-петербург, ск рф
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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