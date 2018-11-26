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После разговора с Бастрыкиным инвестор согласился остановить снос дома Салтыковой

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Беседу с Бастрыкиным Тырышкин назвал "душевной", после чего добавил, что работы на участке будут прекращены.

В среду, 24 августа, стало известно, что "Северная земельная компания" остановит снос особняка Салтыковой на Большой Морской улице. Об этом пишет "Фонтанка" со ссылкой на инвестор Виктора Тырышкина, ранее числившемуся в ряду учредителей компании.

Сейчас эта компания принадлежит двум кипрским офшорам. Беседу с Бастрыкиным Тырышкин назвал "душевной", после чего добавил, что работы на участке будут прекращены.

Ранее Бастрыкин приехал в Петербург, чтобы разобраться в деле об избиении активиста Мухина. На месте Бастрыкин переговорил с дежурным следователем.

Видео: Telegram / SOS СПб СНОС


 

Теги: бастрыкин, дом салтыковой, снос, тырышкин
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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