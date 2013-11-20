На Большой Морской возобновились работы по сносу особняка Е.П. Салтыковой

Ранее сносом заинтересовались в Следственном комитетом.

На Большой Морской, 51, вновь возобновились работы по демонтажу дворовых флигелей. Об этом сообщили неравнодушные петербуржцы в Telegram-канале "SOS СПб снос" 24 августа.

Как только люди с перфораторами заметили наши видеокамеры, демонтажные работы были приостановлены, рабочие по чьей-то команде покинули свои места. пишут очевидцы.

Ранее Следственный комитет РФ поручил расследовать снос флигелей особняка Салтыковой. 16 августа на территории дома был избит градозащитник Олег Мухин. Его обидчику избрали меру пресечения в виде запрета определенных действий, это не устроило центральный аппарат СК.

Видео: Telegram / SOS СПб снос