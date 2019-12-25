Бастрыкин поручил разобраться, почему обвиняемого в избиении Мухина не арестовали

Председатель СК считает, что мера пресечения должна быть жестче.

В центральном аппарате СК РФ оказались недовольны мерой пресечения, которую избрали предполагаемому обидчику градозащитника Олега Мухина. Глава ведомства Александр Бастрыкин хочет получить доклад о том, почему мужчину не стали заключать под стражу.

Напомним, 16 августа Мухин снимал на видео демонтаж особняка Е.П. Салтыковой по улице Большой Морской, 51. По предварительным данным, это не понравилось сотруднику ООО "Производственно-коммерческая фирма "Мандарин" Николаю Маркину и еще двум мужчинам. Они избили градозащитника, а затем затолкали его в помещение холла, откуда не выпускали некоторое время. Уголовное дело было возбуждено по факту побоев и незаконного лишения человека свободы.

По данным следствия Марков является офис-менеджером в ООО "Производственно-коммерческая фирма "Мандарин", осуществляющем производство изделий из бетона для использования в строительстве. Вместе с тем в ходе расследования будет установлен фактический характер деятельности фигуранта и обстоятельства его трудоустройства на указанном объекте. СК РФ.

Приморский районный суд запретил Николаю Маркову определенные действия, но арестовывать не стал.

Фото: СК РФ