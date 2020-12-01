Суд Петербурга оставил на свободе обвиняемого в нападении на градозащитника Мухина

Активиста избили, когда он пытался снять снос особняка Салтыковой на Большой Морской улице.

В понедельник, 22 августа, Приморский суд Петербурга отклонил ходатайство следствия о заключении под стражу Николая Маркова. Его обвиняют в избиении петербургского градозащитника Олега Мухина. Об этом рассказали в объединённой пресс-службе судов города.

Напомним, 16 августа градозащитники приехали на Большую Морскую, 51, чтобы провести пикеты против сноса здания. Мухин заявил, что на него "сразу налетели 3-4 каких-то здоровенных мужика, повалили на землю, душили, били руками, ногами". Также мужчина утверждает, что его заставили удалить все фото и видео, а затем умыться. Он предполагает, это нужно было сделать для того, чтобы избавиться от следов избиения. На кадрах, опубликованных в группе градозащитников Петербурга, видно, что Мухина действительно ударили по лицу. Он намерен обратиться в полицию.

Ранее СК просит арестовать строителя, который избил градозащитника Олега Мухина. Активиста избили, когда он пытался снять снос особняка Салтыковой на Большой Морской улице.

Фото: ВКонтакте / Группа градозащитников Санкт-Петербурга / скриншот