Градозащитник Олег Мухин сообщил об избиении 16 августа. Он находился во дворе особняка Салтыковой, у которого начали сносить дворовые флигели.

Сегодня градозащитники прибыли на Большую Морскую, 51, чтобы провести пикеты против сноса здания.

Приехали, только стали снимать, как ломают здание, как на меня сразу налетели 3-4 каких-то здоровенных мужика, повалили на землю, душили, били руками, ногами, заявил Олег Мухин.

Также мужчина утверждает, что его заставили удалить все фото и видео, а затем умыться. Он предполагает, это нужно было сделать для того, чтобы избавиться от следов избиения. На кадрах, опубликованных в группе градозащитников Петербурга, видно, что Мухина действительно ударили по лицу. Он намерен обратиться в полицию.

Олег Мухин и его единомышленники считают, что снос флигелей является незаконным. В КГИОП сообщили, что работы согласованы.

Видео: ВКонтакте / Группа градозащитников Санкт-Петербурга