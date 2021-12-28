На Большой Морской начался снос флигелей особняка Салтыковой

Как оказалось, КГИОП согласовал работы.

Градозащитники обратили внимание на снос дворовых флигелей особняка Салтыковой на Большой Морской, 51.

Особняк был построен в середине XIX века. В нем жила княгиня Елизавета Салтыкова (урожденная Строганова).

Особняк на Большой Морской, 51 княгиня Елизавета Салтыкова приобрела в начале XIX века. Её знаменитый портрет кисти Карла Брюллова, хранящийся в Русском музее, предположительно написан в его интерьерах. Согласно историческим данным, в западном флигеле (большая часть которого сейчас снесена) находились личные покои княгини, в северном флигеле — комнаты её сына Николая. Анна Капитонова, градозащитница.

Петербуржцы предполагали, что работы идут незаконно. В 2017 году шли разговоры о том, чтобы приспособить особняк под отель. Однако, как сообщили в КГИОП "Фонтанке", на самом деле необходимые разрешения на проведение работ по сохранению объекта и на строительство есть. Предусмотренные конструктивные и инженерные решения не окажут влияния на предмет охраны памятника, считают в ведомстве. Здание принадлежит ООО "Северная Земельная Компания", компания выступает в качестве инвестора.

Ранее Piter.tv писал о том, что Александр Бастрыкин потребовал доклада о расследовании сноса домов в Петербурге.

Фото: Telegram / SOS СПб Снос