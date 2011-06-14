Здание "Фрунзенской" планируется снести в сентябре

После начала капитального ремонта на станции ее вестибюль КГИОП признал кандидатом в памятники культурного наследия.

Работы по демонтажу здания станции метрополитена "Фрунзенская" в Петербурге, согласно договору, запланированы на сентябрь текущего года. Об этом пишет "Фонтанка" 13 июня, ссылаясь на городской комитет по транспорту.

Решение о старте сноса или его приостановке примут по результатам рассмотрения вопроса о "Фрунзенской" на заседании комиссии комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП) Петербурга. Оно пройдет в конце июня.

Напомним, после начала капитального ремонта на станции ее вестибюль КГИОП признал кандидатом в памятники культурного наследия. В настоящее время ведомство организовывает работу по установлению историко-культурной ценности здания. На это дается не более 90 дней, а до принятия решения демонтаж запрещен.

Станция "Фрунзенская" закрылась для петербуржцев 1 июня.

Ранее мы рассказывали о том, что сроки открытия станции метро "Путиловская" в Петербурге могут перенести.

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)