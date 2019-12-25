Если станцию метро признают временно выявленным памятником, в план реконструкции нужно будет внести изменения.

Реконструкцию "Фрунзенской" могут приостановить на три месяца. Здание метро признали кандидатом в памятники. Об этом сообщили в пресс-службе КГИОП.

Эксперты признают станцию временно выявленным памятником или снимут ее с охраны. Решение появится позже. На выполнение процедуры у сотрудников комитета есть 90 дней. В течение этого периода все работы по реконструкции объекта должны быть приостановлены.

Решение может быть принято и раньше, однако сроки рассмотрения подобных заявок иногда увеличивают. Если станцию метро признают временно выявленным памятником, в план реконструкции нужно будет внести изменения.

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Фото: Piter.tv