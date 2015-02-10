В Петербурге планируется запуск оплаты с помощью биометрии в общественном транспорте

Около 99 процентов пассажиров оплачивают проезд электронным способом.

На Петербургском международном экономическом форуме заключили соглашение, предусматривающее совершенствование сервисов для оплаты проезда в общественном транспорте. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Северной столицы.

В городе на Неве внедрили новую модель обслуживания пассажиров. Город заказал 3,5 тыс. современных автобусов. В них есть система видеонаблюдения, система бесконтактной оплаты проезда. Отмечается, что около 99 процентов пассажиров оплачивают проезд электронным способом.

Градоначальник отметил, что запуск оплаты при помощи биометрии запланирован на ближайшее время. Планируется использовать платежные решения на на платформе "Транспортный процессинг".

Ранее мы писали, что около станции метро "Фрунзенская" вводится новая остановка.

Фото: Piter.tv