Павильон ожидания общественного транспорта появится у дома № 72 по Московскому проспекту.

Около станции метро "Фрунзенская" вводится новая остановка. Павильон ожидания общественного транспорта появится у дома № 72 по Московскому проспекту. Здесь будут останавливаться автобусы №№ 50, 225 и троллейбусы №№ 15, 17. Об этом сообщили в пресс-службе "Организатора перевозок".

Остановка называется "Станция метро "Фрунзенская". Отметим, что переименовывается действующая остановка "Станция метро "Фрунзенская" в "Смоленская улица" в прямом направлении движения на автобусных маршрутах № 50, 225.

Просим учитывать данную информацию при планировании маршрута. Пресс-служба "Организатора перевозок"

Ранее мы писали, что рабочее движение на Московско-Дунайской развязке запустят в конце лета.

Фото: Piter.tv, Telegram / Транспорт Петербурга. Организатор перевозок