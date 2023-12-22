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Около станции метро "Фрунзенская" вводится новая остановка
Сегодня, 17:32
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Около станции метро "Фрунзенская" вводится новая остановка

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Павильон ожидания общественного транспорта появится у дома № 72 по Московскому проспекту.

Около станции метро "Фрунзенская"  вводится  новая остановка. Павильон ожидания общественного транспорта появится у дома № 72 по Московскому проспекту. Здесь будут останавливаться автобусы №№ 50, 225 и троллейбусы №№ 15, 17. Об этом сообщили в пресс-службе "Организатора перевозок". 

Остановка называется "Станция метро "Фрунзенская". Отметим, что переименовывается действующая остановка "Станция метро "Фрунзенская" в "Смоленская улица" в прямом направлении движения на автобусных маршрутах № 50, 225. 

Просим учитывать данную информацию при планировании маршрута.

Пресс-служба "Организатора перевозок"

Ранее мы писали, что рабочее движение на Московско-Дунайской развязке запустят в конце лета.

Фото: Piter.tv, Telegram / Транспорт Петербурга. Организатор перевозок

Теги: новая остановка, транспорт, фрунзенская
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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