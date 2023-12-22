Около станции метро "Фрунзенская" вводится новая остановка. Павильон ожидания общественного транспорта появится у дома № 72 по Московскому проспекту. Здесь будут останавливаться автобусы №№ 50, 225 и троллейбусы №№ 15, 17. Об этом сообщили в пресс-службе "Организатора перевозок".
Остановка называется "Станция метро "Фрунзенская". Отметим, что переименовывается действующая остановка "Станция метро "Фрунзенская" в "Смоленская улица" в прямом направлении движения на автобусных маршрутах № 50, 225.
Просим учитывать данную информацию при планировании маршрута.
Пресс-служба "Организатора перевозок"
Ранее мы писали, что рабочее движение на Московско-Дунайской развязке запустят в конце лета.
Фото: Piter.tv, Telegram / Транспорт Петербурга. Организатор перевозок
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