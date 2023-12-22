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Рабочее движение на Московско-Дунайской развязке запустят в конце лета
Сегодня, 17:14
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Рабочее движение на Московско-Дунайской развязке запустят в конце лета

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Рабочие обновляют трамвайные пути на улице Ленсовета.

Строительство Московско-Дунайской развязки подходит к концу. Объект готов на 70 процентов. Об этом сообщили на телеканале "Санкт-Петербург"

Сейчас специалисты занимаются строительством пешеходных переходов под Московским шоссе. На данный момент подрядчик армирует и бетонирует плиту проезжей части путепровода.  Она установлена на опорах и проходит над улицей Ленсовета и Московским шоссе. Рабочие обновляют трамвайные пути на улице Ленсовета.

Московско-Дунайская развязка представляет собой два путепровода разного направления над улицей Ленсовета и Московским шоссе. Первый путепровод запустили еще зимой 2023 года. Второй будет готов в августе. 

Проект реализуется в рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги".

Ранее мы писали, что на Индустриальном проспекте обновили освещение.

Фото: Piter.tv

 

Теги: запуск, московско-дунайская развязка, рабочее движение
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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