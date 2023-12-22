Рабочее движение на Московско-Дунайской развязке запустят в конце лета

Рабочие обновляют трамвайные пути на улице Ленсовета.

Строительство Московско-Дунайской развязки подходит к концу. Объект готов на 70 процентов. Об этом сообщили на телеканале "Санкт-Петербург".

Сейчас специалисты занимаются строительством пешеходных переходов под Московским шоссе. На данный момент подрядчик армирует и бетонирует плиту проезжей части путепровода. Она установлена на опорах и проходит над улицей Ленсовета и Московским шоссе. Рабочие обновляют трамвайные пути на улице Ленсовета.

Московско-Дунайская развязка представляет собой два путепровода разного направления над улицей Ленсовета и Московским шоссе. Первый путепровод запустили еще зимой 2023 года. Второй будет готов в августе.

Проект реализуется в рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги".

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Фото: Piter.tv