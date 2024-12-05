Отмечается, что проект стоит $10 млрд.

Компания Amazon запустила первую партию из более 3 тыс. интернет-спутников. Об этом сообщает агентство AP.

Запуск спутников осуществили при помощи ракеты Atlas-V с космодрома на мысе Канаверал. Разработки лягут в основу группировки интернет-спутников Project Kuiper.

Отмечается, что проект стоит $10 млрд. Он предназначен для передачи широкополосного интернета по всему миру для потребителей, предприятий и правительств, в том числе клиентов Starlink. Планируется, что Project Kuiper заработает уже к концу 2025 года.

Ранее мы сообщали, что в США рассказали о рисках использования Starlink в Белом доме.

Видео: nasaspaceflight.com