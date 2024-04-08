Годовая выручка онланй-ритейлера составила 716,9 млрд долларов.

Онлайн-ритейлер Amazon стал крупнейшей в мире компанией по продажам в 2025 году. Об этом сообщает CNN.

Годовая выручка Amazon составила 716,9 млрд долларов. До этого первое место на протяжении 13 лет занимал американский ритейлер Walmart. Его выручка по итогам 2025 года составила 713,2 млрд долларов. По рыночной капитализации Amazon уже давно обогнал Walmart.

В CNN отметили, что Amazon все активнее развивает другие направления помимо ритейла. Основным драйвером роста в последние годы стал облачный сервис Amazon Web Services, хотя он и уступает по выручке ритейл-подразделениям. Объем продаж составил 129 млрд долларов.

Ранее мы сообщали, что названа цена самого дорогого госномера в России.

Фото: pxhere.com