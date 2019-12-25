Названа цена самого дорогого госномера в России

По состоянию на сегодняшний день в продаже есть 16 госномеров на автомобиль с такой стоимостью.

Самый дорогой автомобильный госномер в России продается более чем за 2,1 млрд рублей. Об этом сообщает "РИА Новости".

По состоянию на сегодняшний день в продаже есть 16 госномеров на автомобиль стоимостью более чем 2,1 млрд рублей. Один из таких номеров продается с 2023 года. Отмечается, что продавец сам выставляет за него цену. При этом коды регионов относятся к Москве, Адыгее, Дагестану и Красноярскому краю.

Напомним, в октябре прошлого года депутаты Госдумы внесли в палату парламента законопроект о платном бронировании "красивых" номеров для автомобилей через "Госуслуги". Авторами инициативы выступили депутаты от фракции "Новые люди". Проект рассмотрят в феврале.

