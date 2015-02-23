Производство машин начнется во втором квартале 2026 года.

В России стартуют производство и продажи автомобилей Volga. Об этом сообщили в пресс-службе АО "Производство легковых автомобилей".

Серийное производство новых машин будет проходить на бывшей площадке немецкого бренда Volkswagen в Нижнем Новгороде. На старте проекта будут выпускаться три модели в сегментах D-SUV, C-SUV и D-седан. Мощность производства составляет 110 тыс. автомобилей в год. Само производство начнется во втором квартале 2026 года.

Первые автомобили Volga появятся в продаже в официальных дилерских центрах в третьем квартале нынешнего года. На предприятии идет плановая подготовка инфраструктуры и оборудования к серийному производству. Объем инвестиций в развитие проекта не уточняется.

Фото: Piter.tv