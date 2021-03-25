В США рассказали о рисках использования Starlink в Белом доме

Источники Wired видят угрозы в кибербезопасности администрации в Вашингтоне.

Подключение вашингтонской администрации к беспроводному интернету системы спутников Starlink от американской компании SpaceX может нести в себе риски кибербезопасности. Соответствующей информацией с новостным порталом Wired поделились эксперты. Источники данного СМИ указали, что система связи, которой управляет миллиардер Илон Маск, с 18 марта теперь доступна на всей территории Белого дома. Однако аналитики сомневаются в том, как работа сети согласуется с требованиям. предъявляемым Агентством связи Белого дома. В том случае, если вопросы не решены, то болееслабая защищенность беспроводной связи создает уязвимость для всей кибербезопасности комплекса.

Внеплановое дополнение к и без того жестко контролируемой информационной среде Белого дома (в виде Starlink - ред.) может создать слепые зоны и уязвимости в сфере безопасности, а также потенциально опасный прецедент. статья новостного портала Wired

Преподатель Калифорнийского университета Николаса Уивера указал журналистам на то, что обмен секретной информацией происходит при помощи специальных федеральных сетей, которые обособлены и не имеют беспроводного доступа. Несмотря на это, безопасность беспроводной сети администрации остается чувствительным вопросом в сфере национальной безопасности.

Новый тестовый запуск лунной ракеты Starship закончился неудачей.

Фото: YouTube / Real Engineering