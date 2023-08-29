Новый тестовый запуск лунной ракеты Starship закончился неудачей

В компании Space X потеряли контакт с ракетой-носителем.

Американский космический корабль Starship с ракетой-носителем Super Heavy, создаваемые для пилотируемых полетов на Луну, в пятницу 7 марта по московскому времени (в 18:34 вечера 6 марта по времени Восточного побережья США) стартовал в восьмой по счету тестовый орбитальный полет. Соответствующее заявление сделали в социальных сетях представители компании-разработчика SpaceX. Запуск осуществлен со стартовой площадки Starbase, расположенной в Бока-Чика в юго-восточной части штата Техас.

Примерно через 10 минут после старта с кораблем операторами с объектом потеряли связь. Он носителя прекратили поступать данные телеметрии. Корабль из-за отказа двигателей начал терять высоту. В ходе полета, который должен был продлиться около часа, космический корабль планировал вывести на околоземную орбиту четыре имитатора мини-спутников Starlink. После одного витка вокруг Земли пилотируемый корабль Starship вслед за сходом с орбиты должен был совершить приводнение в акватории Индийского океана, на участке, находящемся к северо-западу от Австралии. Носитель Super Heavy должен будет осуществить посадку обратно на стартовый комплекс, где его примут руки-манипуляторамы от системы Mechazilla.

Напомним, что ракета уже запускалась семь раз. Четыре полета в прошлом году были успешными. Последний полет, который был осуществлен специалистами 17 января, завершился неудачей. Вторая ступень ракеты не смогла выйти на земную орбиту. Далее Starship взорвался после момента, когда носитель отделился.

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Фото и видео: Space X