SpaceX запустила посадочный модуль Athena к Луне

"Афина" должна попасть на естественный спутник Земли 6 марта.

Американская компания миллиардера Илона Маска SpaceX успешно запустила свою ракету-носитель Falcon-9 с лунным посадочным модулем Athena. Последний разрабатывался компанией Intuitive Machines. Трансляцию мероприятия велась на официальном сайте NASA (Национальном управлении по аэронавтике и исследованию космического пространства в США).

Известно, что запуск ракеты состоялся 26 февраля в 19:16 вечера по местному времени из штата Флорида ( в 03:16 часа утра 27 февраля по московскому времени). Старт был дан с территории космодрома имени Кеннеди. Прилунение аппарата запланировано на шестое число, после чего "Афина" начнет 10-дневную миссию по изучению естественного спутника Земли. Иностранный модуль оснащен буром TRIDENT, необходимым для забора грунта, а также масс-спектрометром MSolo, который проанализирует для ученых органические и неорганические соединения. Кроме этого Athena доставит на Луну передатчик Nokia 4G — первую в истории станцию сотовой связи, которая будет находиться за пределами нашей планеты.

Частная американская компания готовится ко второй попытке высадки на Луну.

Фото и видео: Space X