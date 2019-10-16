Ученые из Intuitive Machines планируют отправить аппарат "Афина" на естественный спутник Земли при помощи ракеты Falcon 9.

Частная американская компания готовится ко второй попытке высадки на Луну. В прошлом году компания Intuitive Machines вошла в историю как первая частная компания, доставившая робота на Луну, хотя триумф был омрачён тем, что посадочный модуль перевернулся на бок. Теперь организация из города Хьюстона готовится ко второй попытке, намереваясь добиться идеального результата. Согласно официальному сообщению о космическом полёте, спускаемый аппарат "Афина" компании Intuitive Machines в форме шестиугольника должен быть запущен на борту ракеты SpaceX Falcon 9 в 19:02 (00:02 по Гринвичу) в среду из Космического центра Кеннеди во Флориде. Если всё пойдёт по плану, он приземлится примерно 6 марта на плато Мон-Мутон, которое находится ближе к южному полюсу Луны, чем любое другое ранее выбранное место.

"Афина" оснащена научными приборами, в том числе буром для поиска льда под поверхностью и уникальным прыгающим дроном по имени Грейс в честь известной учёной-компьютерщика Грейс Хоппер. Он предназначен для передвижения по неровным склонам, валунам и кратерам Луны — это ценная возможность для будущих миссий с экипажем. Также на борту находится небольшой марсоход, который будет тестировать лунную сотовую сеть, созданную Nokia Bell Labs, передавая команды, изображения и видео между посадочным модулем, марсоходом и контейнером. До недавнего времени мягкую посадку на Луну удавалось осуществить лишь нескольким хорошо финансируемым национальным космическим агентствам.

Сейчас США работают над тем, чтобы сделать частные миссии регулярными, в рамках программы Commercial Lunar Payload Services (CLPS) — государственно-частного сотрудничества, направленного на доставку ключевого оборудования НАСА на поверхность Луны за небольшую часть стоимости традиционных миссий. Эти усилия поддерживают более масштабную программу "Артемида", целью которой является возвращение астронавтов на Луну и применение полученных там знаний для подготовки к полёту на Марс.

Это действительно сложная миссия, ставшая возможной благодаря партнёрству между правительством и американской промышленностью. Джоэл Кирнс, заместитель помощника администратора НАСА по исследованиям

Прибивание к лестничной площадке

Однако первым серьёзным препятствием станет идеальная посадка — задача, с которой компания не справилась при использовании своего первого посадочного модуля "Одиссей", отправившегося в космос в феврале 2024 года. Он зацепился за поверхность и перевернулся, остановившись под углом 30 градусов, что ограничило его солнечную энергию и помешало завершить эксперименты НАСА по контракту на 118 миллионов долларов. На этот раз ценник составляет 62,5 миллиона долларов.

Приземление на Луну — очень сложная задача. Это намного сложнее, чем приземление на Земле, где у нас есть преимущество в виде воздуха, крыльев, парашютов и тому подобного. Джоэл Кирнс, заместитель помощника администратора НАСА по исследованиям

Но на Луне, где атмосфера настолько разреженная, что это практически вакуум, космические корабли должны полагаться исключительно на контролируемые импульсы двигателей, чтобы замедлить своё падение. Генеральный директор Intuitive Machines Трент Мартин признал наличие проблем и сказал, что компания внесла ключевые улучшения, в том числе усовершенствовала кабели для лазерного высотомера — прибора, который измеряет высоту и скорость и помогает выбрать безопасное место для посадки.

Другой проблемой, с которой столкнулась миссия IM-1, было точное определение своего местоположения на пути к Луне. Чтобы решить эту проблему, компания Intuitive Machines улучшила координацию с сетью NASA Deep Space Network (DSN) для более точной навигации. Прибытию "Афины" на Луну 2 марта будет предшествовать прибытие другого частного американского посадочного модуля "Голубой призрак" компании Firefly Aerospace, который в январе отправился в более сложный полёт вместе с японским посадочным модулем "Изолированность". Также на этой ракете полетит зонд NASA Lunar Trailblazer, который выйдет на орбиту после четырёхмесячного путешествия и начнёт двухлетнюю миссию по изучению распределения различных форм воды на Луне.Эти миссии проводятся в непростое для НАСА время, на фоне слухов о том, что агентство может сократить или отменить свою программу по отправке астронавтов на Луну в пользу Марса — ключевой цели президента Дональда Трампа и его близкого советника Илона Маска.

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Фото: pxhere.com