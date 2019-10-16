Ученые хотят узнать, счастливы ли муравьи и чувствуют ли черви боль

Почувствует ли червь боль, если на него наступят? Больно ли мухе, когда у неё отрывают крылья? Рад ли муравей, когда находит источник пищи? Если да, то, возможно, они являются разумными существами, а значит, они могут "чувствовать", немного или сильно, как люди. Разумность беспозвоночных становится всё более животрепещущей темой для дискуссий, и благодаря новым научным открытиям мы получаем новые знания. В издании The Guardian приводятся слова докторап Эндрю Крамп из Королевского ветеринарного колледжа, который помог добиться того, чтобы в новые законы Великобритании, признающие разумность животных, были внесены поправки, включающие крупных головоногих моллюсков и десятиногих ракообразных — осьминогов, омаров, крабов, — говорит, что это совсем не просто.

Нервная система чрезвычайно сложна, и определить, есть ли у животного сознание и разум, а не просто автоматические болевые рефлексы, непросто. Являются ли реакции, которые вы наблюдаете у животного — будь то волк или муравей-волк, — чувствами или просто автоматическими рефлексами? Крамп и его коллеги обнаружили, что пчёлы, например, не были простыми роботами, реагирующими на стимулы, а реагировали на стимулы сложным образом, зависящим от контекста. Выяснилось, что они научились ориентироваться по цвету при принятии решений о кормлении — выбирали болезненно-горячие сладости, которых раньше избегали, когда в неразогретых сладостях была низкая концентрация сахара. Таким образом, они шли на компромиссы, обрабатывая информацию в мозге, а затем меняя своё поведение.

На самом деле, новое исследование показало, что многие реакции у крупных беспозвоночных были сложными, продолжительными и в целом соответствовали критериям боли, которые изначально были разработаны для позвоночных, таких как крысы. Например, осьминоги могут совершать удивительные поступки, учась избегать болезненных условий и выбирать болеутоляющие условия. Всё это подтверждает наличие "чувств" у существ, которые сильно отличаются от нас. Работа Крампа и других учёных привела к тому, что Закон о благополучии животных (разумность) 2022 года впервые в законодательстве Великобритании (разумность позвоночных ранее регулировалась законодательством ЕС) признал, что некоторые беспозвоночные могут "чувствовать", что требует изменений в обращении с ними в таких сферах, как сельское хозяйство и исследования.

Но что это значит для многих триллионов более мелких беспозвоночных? Пока ничего. Мы никогда не сможем полностью устранить воздействие человека на беспозвоночных; это невыполнимая задача, учитывая, что мы — 8 миллиардов разрушительных, добывающих ресурсы быков в посудной лавке их экосистем — на протяжении веков полагались на белок, получаемый из диких беспозвоночных по всему миру. Но новое промышленное разведение насекомых — выращивание таких существ, как креветки, пчёлы и чёрные мясные мухи, для использования в качестве источника белка для людей и сельскохозяйственных животных — требует внимания. В развитых странах растёт новая промышленная система животноводства. Гуманно ли они выращивают и забивают животных?

Общество создало законы для защиты других существ, таких как коровы и курицы. Почему бы не защитить и более мелких существ? Очевидно, что пришло время для более широкого закона о сознании всех беспозвоночных. Никто не может точно знать, что чувствует пчела, когда голодает. Или как бабочка ощущает тепло. Но установление критериев или маркеров для измерения "чувств" сработало для осьминогов, так что, будем надеяться, сработает и для необычайно разнообразных мелких беспозвоночных.

Эксперты сейчас собирают доказательства, заходя в них гораздо дальше, чем может предположить наш любительский человеческий опыт. Новая статья в журнале Science описывает, как эти маркеры были обнаружены у насекомых, указывая на то, что у них могли быть сознательные переживания, то есть "чувства". И дело не только в боли – исследователи также пытаются разработать такие маркеры радости. В идеале, новые законы привели бы к подлинному улучшению благосостояния выращиваемых беспозвоночных в Великобритании и за рубежом и должны обеспечить учет чувств животных при разработке политики и принятии решений.

Тем не менее, как бы далеко ни продвинулась наука, мы могли бы использовать принцип предосторожности: мы могли бы предположить, что у беспозвоночных могут быть чувства, какими бы разными они ни были в результате миллионов лет эволюции, через которые они прошли до нашего появления. Как сказал известный русский писатель Лев Толстой: "Если вы чувствуете боль, значит, вы живы. Если вы чувствуете боль других людей, значит, вы человек". Ученые предлагают заменить слово "людей" на "существ" для того, чтобы это была общая боль других существ. Мы всегда должны стремиться, по крайней мере, к тому, чтобы обеспечить этим фантастическим животным наилучшие условия при выращивании и забое. Я подозреваю, что для большинства из нас это кажется правильным.

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