Ученые указали на угрозу для человечества с резкими волнами смертей.

Устойчивость к противомикробным препаратам приводит к примерно 35 000 смертей в год в Великобритании, и правительству "ещё далеко" до решения этой проблемы, говорится в отчёте NAO, выдержки их которого приводятся в местном издании The Guardian. Авторы уточнили, что на территории Соединенного королевства растёт количество супербактерий, а правительство терпит неудачу в своих попытках бороться с ними, как предупредили ранее ученые министров.

Всемирная организация здравоохранения назвала устойчивость к противомикробным препаратам (УПП) — когда патогены эволюционируют и вырабатывают устойчивость к антибиотикам и другим противомикробным препаратам, из-за чего лекарства, которые обычно используются для борьбы с ними, перестают работать, — "одной из главных глобальных угроз общественному здравоохранению и развитию". По оценкам, УПП уже является причиной более 35 000 смертей в год в Великобритании. Но, по словам Национального контрольно-ревизионного управления (NAO), правительству "ещё далеко" до достижения своей цели по сдерживанию и контролю УПП.

Если не будут приняты срочные меры по преодолению кризиса, последствия для здоровья, продолжительности жизни, функционирования Национальной службы здравоохранения и экономики в целом будут "огромными", — заявили в надзорном органе. В отчёте Национального аудиторского управления о том, как правительство реагирует на проблему УПП, опубликованном в среду, говорится, что министры добились лишь "ограниченного прогресса".

Правительство серьёзно относится к этому вопросу, заявило Национальное аудиторское управление, но "ещё далеко от того, чтобы достичь поставленных целей": снизить уровень заболеваемости, оптимально использовать противомикробные препараты и внедрять новые методы лечения, чтобы можно было продолжать лечить обычные заболевания. Из пяти внутренних целей, поставленных в 2019 году, была достигнута только одна — сокращение использования антибиотиков в животноводстве. С 2018 года число случаев лекарственно-устойчивых инфекций у людей выросло на 13%, несмотря на цель сократить их число на 10%, сообщает Национальное аудиторское управление.

Устойчивость к противомикробным препаратам представляет собой серьёзную угрозу общественному здравоохранению, и борьба с ней — многогранная задача. Правительство принимает меры, но пока результаты ограничены, и стране необходимо стать более устойчивой к этому долгосрочному риску. Гарет Дэвис, глава Национального аудиторского управления

Эксперт добавил, что национальному правительству необходимо рассмотреть вопрос о том, будет ли достаточно существующих обязательств и других усилий государственного сектора для достижения цели на 20 лет по сдерживанию и контролю УПП.

Пандемия COVID-19 и демографические изменения также усложнили борьбу с УПП. Пациенты поступают в больницы с большим количеством сопутствующих заболеваний и остаются там дольше, что повышает вероятность возникновения оппортунистических инфекций, говорится в отчёте NAO. Разрушающиеся здания Национальной службы здравоохранения также затрудняют поддержание чистоты и изоляцию инфекционных пациентов. По прогнозам аналитиков, уже к 2050 году 1,91 миллиона человек ежегодно будут умирать на планете непосредственно из-за УПП, по сравнению с 1,14 миллионами в 2021 году. УПП будет играть определённую роль в 8,2 миллионах смертей в год, по сравнению с 4,71 миллионами.

Миру необходимо серьёзно отнестись к проблеме устойчивости к противомикробным препаратам, и правительство Великобритании должно подавать пример. Сэр Джеффри Клифтон-Браун, председатель Комитета по государственным счетам

Специалист уточнил, что нсмотря на то, что Великобритания смело взялась за решение этой проблемы, прогресс до сих пор был ограниченным, а осведомлённость общественности — низкой. В тени Covid-19 эта тихая пандемия заслуживает не меньшего внимания для защиты общественного здоровья и Национальной службы здравоохранения. Клифтон-Браун полагает, что если властями не будут достигнуты ощутимые изменения, направленные на сокращение распространения устойчивости к противомикробным препаратам, то в стране сохранится серьёзная угроза для жизни людей и общества в том виде, в каком люди его знают.

Министерство здравоохранения и социального обеспечения заявило, что признаёт УПП "серьёзной глобальной угрозой" и имеет план по борьбе с ней. Представитель ведомства пояснил прессе, что удалось добиться значительного прогресса, в том числе сократили использование антибиотиков в мясе и первыми в мире внедрили модель подписки для стимулирования разработки новых методов лечения.

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