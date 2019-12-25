Волки в Йеллоустоуне помогли экосистеме нацпарка процветать

Ученые проводили исследование на протяжении 20 лет.

В новом исследовании американскими учеными оценивается долгосрочный эффект от возвращения волков в Йеллоустонский национальный парк в 1990-х годах, что в конечном итоге помогло ивовым кустарникам, которыми питается дикая природа в местах обитания у ручьёв. Результаты работы показали, что возвращение волков в Йеллоустонский национальный парк в 1990-х годах оказало каскадный эффект, который принёс пользу всей экосистеме. Это открытие показывает, как возвращение или исчезновение высших хищников может повлиять на каждую часть пищевой цепи.

К 1920-м годам серые волки (Canis lupus) больше не обитали в Йеллоустонском национальном парке, а популяция пум (Puma concolor) была очень низкой из-за правительственных инициатив по контролю за популяциями крупных хищников. Лоси (Cervus canadensis) в Скалистых горах процветали без этих хищников, которые, в свою очередь, уничтожали некоторые популяции растений. Исчезновение некоторых деревьев и кустарников поставило под угрозу популяции бобров. Эта последовательность событий известна как трофический каскад — когда действия высших хищников косвенно влияют на другие виды, находящиеся ниже в пищевой цепочке, и в конечном итоге затрагивают всю экосистему.

Подобные трофические каскады сформировали экосистемы других парков, таких как Олимпийский национальный парк в Вашингтоне, после исчезновения волков. В 1980-х годах популяция пум в Йеллоустоне восстановилась, а в 1995 и 1996 годах в парк были повторно завезены волки. Но учёные не были уверены, что возвращение этих хищников сможет восстановить баланс экосистемы парка.

Стоит добавить, что в новом исследовании, опубликованном 14 января в журнале "Глобальная экология и охрана природы", использовались данные за 20 лет, собранные с 2001 по 2020 год, о кустарниках ивы (Salix) вдоль ручьёв в Йеллоустоне. Исследователи изучили объём кроны ивы — общее пространство, занимаемое ветвями, стеблями и листьями кустарника. Измерение объёма кроны позволило исследователям рассчитать общую биомассу кустарников: количество органического материала, доступного на уровне растений в пищевой сети, и энергию, которая будет передаваться по пищевой сети, когда животные поедают эти растения.

Ученые создали первый в мире чип, который может защитить данные в эпоху квантовых вычислений.

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