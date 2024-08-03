Ученые создали первый в мире чип, который может защитить данные в эпоху квантовых вычислений

В Швейцарии в Давосе презентовали широкой аудиторию разработку в сфере кибербезопасности.

Швейцарские учёные разработали новый метод повышения безопасности интернета от атак с использованием квантовых вычислений, применяя квантово-устойчивое шифрование и новый тип оборудования. Инженеры продемонстрировали новую систему связи, предназначенную для защиты телекоммуникаций от атак с использованием квантовых вычислений. Система под названием "QS7001" была представлена 22 января представителями швейцарской компании по производству полупроводников SEALSQ на Всемирном экономическом форуме в Давосе, Швейцария. Для защиты данных, передаваемых через Интернет, от платёжной информации до личных медицинских записей, содержимое сообщений шифруется.

Шифрование скрывает информацию с помощью настолько сложных математических задач, что их невозможно решить без "ключа", к которому имеют доступ только уполномоченные стороны (отправитель и получатель). Хотя шифрование само по себе не предотвращает перехват сообщения, оно не позволяет никому прочитать его содержимое. Однако учёные предполагают, что огромная вычислительная мощность будущих квантовых компьютеров позволит им решать сложные уравнения за секунды, на что у классических компьютеров ушли бы миллионы лет. Таким образом, они могут взломать традиционные технологии шифрования, такие как шифрование RSA.

Слабое 50-битное целое число RSA (NIST рекомендует использовать минимум 2048-битное) шифрование уже было взломано с помощью квантовых компьютеров. Глобальная связь может быть нарушена, если люди больше не смогут безопасно передавать сообщения через Интернет без угрозы перехвата.

Фото: редкое явление "солнечный блик" превратило Средиземное море в зеркало.

Фото и видео: YouTube / SEALSQ