Сроки открытия станции метро "Путиловская" в Петербурге могут перенести

Ранее "Путиловскую" планировали достроить до конца в 2024 году.

В Петербурге перенесли сроки строительства станции метрополитена "Путиловская" на Красносельско-Калининской линии. Согласно документам Смольного, появился III квартал 2025 года, пишет "Фонтанка".

Ранее "Путиловскую" планировали достроить до конца в 2024 году. В настоящее время в станцию, которая станет пересадочной с "Кировским заводом", намерены вложить 6,6 млрд рублей. Перепроектировка заставила заново проходить Главгосэкспертизу, из-за чего увеличились сроки и стоимость. В Смольном отметили, что "необходимость корректировки проектных решений (в части комплекса сооружений пересадочного узла на действующую Кировско-Выборгскую линию), и, как следствие, прохождение повторной государственной экспертизы в 2023 году повлекли за собой увеличение потребности в средствах на строительство основного сооружения, перенос сроков реализации и изменение стоимостных характеристик".

По данным комитета по строительству Петербурга, станцию "Путиловская" хотят достроить до конца 2024 года, но на пересадку она заработает только в середине 2025-го.

Ранее мы показывали, как будет выглядеть "Путиловская".

Фото: пресс-служба "Метростроя Северной столицы"