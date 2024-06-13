Советское здание на Аптекарской набережной сносят ради строительства центра Huawei

Речь идет о деловом центре "Кантемировский", который был выкуплен китайской компанией еще в 2021 году.

В Петроградском районе Петербурга стартовал снос советского здания. На его месте появится центр Huawei, стало известно Piter.TV.

Речь идет о деловом центре "Кантемировский" на Аптекарской набережной, который был выкуплен китайской компанией еще в 2021 году. Площадь территории составляет 4 гектара, планируется масштабная реконструкция комплекса. Производитель электроники из КНР создаст центр исследований и разработок.

Дом 3Б по Инструментальной улице построили в 1974 году, здание являлось одним из корпусов завода "Красногвардеец".

Видео, фото: Piter.TV