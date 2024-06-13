  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 15:34
130
sashshsas Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Советское здание на Аптекарской набережной сносят ради строительства центра Huawei

0 0

Речь идет о деловом центре "Кантемировский", который был выкуплен китайской компанией еще в 2021 году.

В Петроградском районе Петербурга стартовал снос советского здания. На его месте появится центр Huawei, стало известно Piter.TV. 

Речь идет о деловом центре "Кантемировский" на Аптекарской набережной, который был выкуплен китайской компанией еще в 2021 году. Площадь территории составляет 4 гектара, планируется масштабная реконструкция комплекса. Производитель электроники из КНР создаст центр исследований и разработок. 

Дом 3Б по Инструментальной улице построили в 1974 году, здание являлось одним из корпусов завода "Красногвардеец". 

Видео, фото: Piter.TV 

Теги: аптекарская набережная, снос здания
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии