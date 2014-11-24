Снос Ленинградского гидролизного завода планируется в Петербурге

Официальные данные проекта должны выложить на сайте Комитета по градостроительству и архитектуре 27 июня.

Корпуса бывшего Ленинградского гидролизного завода на Грязном острове в Петербурге планируют снести ради жилой застройки. Соответствующее уведомление Госстройнадзора было размещено ещё неделю назад, пишет "Деловой Петербург".

Участок общей площадью 86,7 тыс. кв. м. расположен на берегу реки Екатерингофки Официальные данные проекта должны выложить на сайте Комитета по градостроительству и архитектуре 27 июня.

Предприятие, о котором идёт речь, было построено в 1935 году. Оно специализировалось на добыче этилового спирта из древесины, а также занималось производством дезинфицирующих средств и бытовой химии. Закрытие завода произошло относительно недавно.

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Фото: Citywalls.ru