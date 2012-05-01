Автопарк №5 получил иск о банкротстве на фоне ликвидации

Эксперты полагают, что предприятие утратило свои функции после проведения в городе реформы уборки.

После обращения ООО "Неватех" в Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти, ООО "Автопарк № 5 Спецтранс" был передан иск о банкротстве. Об этом пишет издание "Деловой Петербург".

Согласно данным "Контур.Фокус", автопарк в данный момент находится в стадии ликвидации. По мнению экспертов, такое положение дел может быть связано с проведением в городе реформы по передаче полномочий в уборке города госучреждениям. После этого частные мероприятия подобного рода оказались не нужны.

Добавим, что ООО "Автопарк № 5 Спецтранс" принадлежит Алексею Засядь-Волку, брату руководителя СПб ГКУ "Имущество Санкт-Петербурга".

Ранее мы сообщили о том, что суд запретил использовать песню группы "Кино" в петербургском мюзикле.

Фото: ООО "Автопарк №5 Спецтранс"