Снос Ленинградского дворца молодежи стартовал в Петроградском районе

На месте бывшего дворца построят жилой комплекс премиум-класса.

25 декабря на улице Профессора Попова в Петроградском районе Петербурга начался снос Ленинградского дворца молодежи (ЛДМ). Об этом пишет "Фонтанка".

Здание ЛДМ и участок под ним площадью 4 га приобрела ГК "Эталон" еще в 2021 году. На месте бывшего дворца построят жилой комплекс премиум-класса. Сделка оценивается в 4 млрд рублей.

Летом 2022-го градозащитники обратились в комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП) с просьбой включить ЛДМ в список объектов культурного наследия. Был получен отказ от представителей ведомства.

Неравнодушные петербуржцы считают дворец выдающимся образцом советского модернизма и ленинградского неоконструктивизма, который обладает высокой архитектурно-художественной ценностью.

Ранее мы рассказывали о том, что петербургский ЗакС запретил снос зданий с признаками памятника.

Фото: пресс-служба КГИОП Петербурга