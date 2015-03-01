В Петроградском районе снесут Ленинградский дом молодежи

На своем последнем заседании Комитет по градостроительству Санкт-Петербурга под председательством вице-губернатора Николая Линченко одобрил проект "Эталон на Петроградской".

Городской комитет одобрил проект жилой застройки на месте Ленинградского дворца молодежи (ЛДМ). Об этом пишет РБК.

Группа компаний "Эталон" приобрела здание ЛДМ и участок под ним площадью 4 га и построит на этом месте элитный жилой комплекс; сделка, оцениваемая в 4 млрд рублей, является одной из крупнейших в этом году.

Летом прошлого года градозащитники подали в КГИОП заявку на включение Ленинградского дворца молодежи в список объектов культурного наследия. По их мнению, дворец является выдающимся образцом советского модернизма и ленинградского неоконструктивизма, обладающим высокой градостроительной и архитектурно-художественной ценностью.

Ранее сообщалось, что петербуржцы собирают подписи против сноса доходного дома Антонова

Фото: скриншот Google Maps